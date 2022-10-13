Ишим, Тюменская область, 13 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Тюменской области суд рассмотрел дело женщины, бросившей своего восьмимесячного ребёнка на улице в городе Ишиме летом 2022 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Pixabay.com Младенец

Инцидент произошёл 4 июля 2022 года. Некая гражданка шла с плачущим ребёнком в коляске, достала его, бросила на землю, скрывшись в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали скорую помощь. В дальнейшем сотрудники полиции установили личность матери ребёнка. Ею оказалась Марина Г., которая уже привлеклась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына.

На суд ответчица не явилась. Установлено, что она на учёте у врача-психиатра или нарколога не состоит. Является безработной. Ребёнок находится под предварительной опекой в замещающей семье.

Суд ограничил Марину Г. в родительских правах в отношении малолетнего сына. Взыскал с неё алименты в пользу ребёнка в размере 25% заработка или иного дохода, а также госпошлину — 300 рублей.