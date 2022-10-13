Москва, , 11:33 — REGNUM В фондах региональных библиотек содержатся важные документы, ценные издания. По оценке Российской государственной библиотеки, как минимум 10 миллионов могут быть отнесены к книжным памятникам. Благодаря нацпроекту «Культура», российские библиотеки получили современное оборудование для сохранения и доступности редких книг для широкого круга читателей.

Хранилище редких книг. РГБ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Так, специалисты Новосибирской областной научной библиотеки (НГОНБ) в этом году оцифровали 60 экземпляров редких изданий, которые теперь доступны на портале Национальной электронной библиотеки.

В этом году издания из фондов НГОНБ пополнили коллекции «Русская книга гражданского шрифта XVIII — первой трети XIX вв.», «Книги императорского дома Романовых», «Памятники печати региональных типографий России». Также представлены интереснейшие экземпляры на немецком и французском языках для новых разделов «Книги на европейских языках, изданные в России в XVIII — первой трети XIX в.» и «Издания о России, вышедшие в странах Европы в XVI — первой трети ХIХ в.».

Более 100 документов были опубликованы в 2020—2021 годах. Среди наиболее интересных экземпляров — годовой комплект журнала «La Fotografia artistica» из личной библиотеки Николая II в Зимнем дворце, а также редчайшее издание оды М. В. Ломоносова по случаю восшествия на российский престол императора Петра III. Для таких редких документов, кроме электронной копии, подготовлены историко-книговедческие аннотации, рассказывающие об истории бытования, обстоятельствах создания, содержании и других особенностях документа.

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького примет участие в оцифровке книжных памятников уже во второй раз. В 2022 году в Проектный офис поступят электронные копии 20 изданий, прошедших конкурсный отбор. Это не только старинные издания, но и редкие краеведческие книги, напечатанные в региональных типографиях в конце XIX — начале XX века. Для них предусмотрен специальный тематический раздел — «Памятники печати региональных типографий».

В частности, этот раздел пополнил «Отчет Камышинской Уездной Земской управы за 1914 год». Как пояснили сотрудники библиотеки, этот книжный памятник однозначно заинтересует краеведов, студентов и всех, кто увлечён историей родного края. Уникальный документ содержит данные о Камышине, который в 1915 году был небольшим уездным городом с населением в 20 тысяч человек.

Ещё один интересный пример печати царицынской типографии — уникальное издание «Отчет о доходах, расходах и капиталах Царицынского Уездного Земства за 1913 год», пережившее революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны.

Создание цифрованных копий таких документов — это трудоёмкая работа по сохранению важных свидетельств эпохи, которые в дальнейшем станут доступны для всех желающих на портале НЭБ в разделе «Книжные памятники». Специалисты Владимирской областной научной библиотеки оцифровали комплект газет «Владимирская жизнь» и предоставляют свободный доступ к её выпускам в электронной библиотеке «Земля Владимирская».

В 2021 году из фондов библиотеки было оцифровано 50 уникальных документов. Основной упор сделан на оцифровке изданий первой трети XIX века, хотя среди отобранных изданий есть и книги XVIII века. В рамках проекта будет оцифрована научная, художественная, а также учебная литература. К наиболее интересным изданиям сотрудники библиотеки отнесли один из первых этнографических словарей в России — труд М. Чулкова «Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч.» (Москва, 1786).

«Некоторые издания находятся в единственном экземпляре, в одной единственной библиотеке. Человек зашел на сайт, он может находиться в любой точке страны, но получить доступ к конкретному изданию», — рассказывает заведующая отделом электронных ресурсов Владимирской областной научной библиотеки Мария Новикова.

Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского стала первой среди региональных библиотек, у которых благодаря национальному проекту «Культура» появилась возможность оцифровывать книжные памятники.

«Раздел «Выдающиеся памятники книжного искусства второй половины XVI—XXI вв. в российских собраниях» пополнят напечатанные в Иркутске работы Леонардо да Винчи и Михаила Лермонтова. В раздел «Славянская кириллическая книга конца XV — начала XIX вв.» войдут издания кардинала Роберто Беллармино и иеромонаха Платона. Ещё 37 документов станут первыми в разделе «Памятники печати региональных типографий России», который был создан специально для новых участников проекта», — пояснила директор Иркутской областной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Напомним, благодаря нацпроекту «Культура» Национальная электронная библиотека регулярно пополняется уникальными книжными памятниками: по 8 тысяч оцифрованных изданий в год. А к 2024 их число достигнет 48 тысяч. Среди них: славяно-русские рукописные книги, издания на национальных языках, лубки, книги гражданского шрифта и даже нотные издания. Высокое качество электронных копий позволяет рассмотреть уникальные материалы в мельчайших деталях с экрана компьютера или смартфона.