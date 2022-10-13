Париж, , 09:56 — REGNUM Для президента Франции Эммануэля Макрона «ценности и принципы» нельзя «купить за газ или нефть», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши ценности и наши принципы нельзя купить ни за газ, ни за нефть», — заявил Эммануэль Макрон, обсуждая отношения Франции с Азербайджаном.

Ранее Азербайджан критически отозвался о позиции США и Франции в отношении боёв, произошедших на армяно-азербайджанской границе в сентябре. Вашингтон и Париж осудили за поддержку Еревана.

Как сообщало ИА REGNUM, для президента Франции Эммануэля Макрона ядерная доктрина Франции «основана на фундаментальных интересах нации».

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