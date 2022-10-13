Донецк, 13 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киев (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:22 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:30 боевики ВСУ обстреляли из Дылеевки Калининский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

В 09:08 из Нетайлово каратели ВСУ обстреляли Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпустив пять снарядов калибра 155 мм.