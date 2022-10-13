Таллин, 13 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Делегация законодательного органа киевского террористического режима прибыла в Эстонию. Об этом 13 октября сообщает портал Вaltnews в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что в указанной делегации, в составе которой 18 человек, также присутствуют представители Житомирской области и сегодня она встретится с депутатами парламента Эстонии.

Также указывается, что в ходе встречи, как ожидается, стороны будут обсуждать финансовую помощь и моральную поддержку Киева со стороны Вильнюса.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что с 2023 года вместо привычных наборов сухпайка на целые сутки военнослужащим Сил обороны Эстонии будут выдавать комплекты на один прием пищи.