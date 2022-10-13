Москва, 13 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Для того, чтобы курс доллара вырос до 70 рублей, необходимо выполнение двух условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Рубль

«Это резкое снижение экспорта (что вполне возможно при действующих санкциях, стабилизации и снижении цен на сырьевые товары), а также сохранение или рост импорта, — объяснил экономист. – Однако надо понимать, что комфорт бюджета противостоит задаче снижения уровня инфляции, а рост курса доллара — это новый драйвер инфляции. Купировать его ростом учетной ставки ЦБ вряд ли возможно и даже опасно, поскольку это приведет к сокращению производства и доходов и росту безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что Центральный банк РФ будет удерживать курс в пределах 62-65 рублей за доллар.