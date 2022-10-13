Астана, , 09:53 — REGNUM Баку выступает за укрепление солидарность в рамках Движения неприсоединения ДН). Об этом 13 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целях проведения обмена мнениями и формирования позиции Движения, связанной с постковидным миром, мы предложили провести в следующем году заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения», — сказал Алиев.

Он отметил, что Азербайджан выступает за то, чтобы политический вес и глобальное влияние ДН возрастало. Для этой цели Баку продвигает идею институционализации Движения. По его инициативе были созданы Парламентская сеть ДН и Молодежная организация Движения.

Напомним, Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения с 2019 года. Данные полномочия были продлены до конца 2023 года.