Москва, , 09:52 — REGNUM Зафиксированный в РФ рост ставок по потребительским кредитам — закономерный итог действия ряда факторов: во-первых, это необходимость банкам компенсировать выплату высоких процентов по депозитам в период марта-июля 2022 года, во-вторых, растущие риски невозврата ранее выданных займов из-за мобилизации и снижения реальных доходов населения, а в-третьих, инфляция, которая увеличивает расходы самих банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Скорее всего, до конца 2022 года мы не увидим дополнительного роста стоимости потребительских кредитов, — предположил Сафонов. — Рынок должен адаптироваться к уже состоявшемуся повышению. В следующем году при сохранении действия перечисленных факторов мы увидим небольшой рост ставок кредитования. В этих условиях население вынуждено будет сократить спрос на кредиты. Рост спроса на кредиты возможен только при условии роста доходов и стабилизации стоимости кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российские банки стали бояться долгосрочных кредитов под приемлемые проценты.

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