Уфа, , 09:54 — REGNUM Долги мобилизованных граждан заморозили судебные приставы в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Судебный пристав 02.fssprus.ru

Сообщается, что в связи с убытием должников для прохождения военной службы судебные приставы оперативно приостановили работу по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств на сумму около 30 млн рублей.

Отмечается, что мобилизованные, их близкие родственники могут подать заявление о приостановлении исполнительного производства как в структурные подразделения ГУФССП России по региону, так и в личном кабинете портала Госуслуг, а также на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет — приемная».