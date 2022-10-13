Рамалла , 13 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Палестинские демонстранты вступили в столкновения с израильской полицией в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Wafa.

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По данным журналистов, конфликт произошёл в районе лагеря беженцев Ароуб на севере Вифлеема. Попытка палестинцев остановить силы израильской полиции переросла в беспорядки. Полиция применила резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего десятки палестинцев получили ранения.

В то же время, столкновения вспыхнули в районе северного въезда в Вифлеем, где палестинские демонстранты построили баррикады. Израильским полицейским удалось разогнать протест, применив слезоточивый газ.

По информации журналистов, акции протеста продолжаются на всей территории Западного берега реки Иордан.