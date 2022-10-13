Нальчик, 13 октября 2022, 09:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в скором времени откроют новый многофункциональный спорткомплекс. Он объединит на одной площадке универсальный спортзал, бассейн и спортивный тир. На базе спорткомплекса можно будет проводить соревнования по различным видам спорта, сообщил глава региона Казбек Коков.
По его словам, объект строится по национальному проекту «Демография». На его финансирование направили 270 млн рублей. Уже к Новому году планируется завершить все строительные работы по возведению спорткомплекса в микрорайоне Искож Нальчика.
Помимо этого, на территории спорткомплекса будут построены футбольное поле и беговые дорожки. Оборудуют также трибуны для болельщиков.
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