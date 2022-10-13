Нальчик, , 09:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в скором времени откроют новый многофункциональный спорткомплекс. Он объединит на одной площадке универсальный спортзал, бассейн и спортивный тир. На базе спорткомплекса можно будет проводить соревнования по различным видам спорта, сообщил глава региона Казбек Коков.

Спорткомплекс в Баксане Glava.kbr.ru

По его словам, объект строится по национальному проекту «Демография». На его финансирование направили 270 млн рублей. Уже к Новому году планируется завершить все строительные работы по возведению спорткомплекса в микрорайоне Искож Нальчика.

«Комплекс будет включать универсальный зал длиной 42 метра, шириной 24 метра, а его высота будет не менее восьми метров, то есть можно будет проводить тренировки и соревнования по многим видам спорта. В проект входит и 50-метровый бассейн на восемь дорожек, современный тренажерный зал, спортивный тир», — сообщил глава КБР по итогам визита на строительную площадку.

Помимо этого, на территории спорткомплекса будут построены футбольное поле и беговые дорожки. Оборудуют также трибуны для болельщиков.

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