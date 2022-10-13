Москва, , 09:50 — REGNUM В российский кинопрокат вышел восстановленный фильм советского режиссёра Дзиги Вертова «История гражданской войны». Об этом 13 октября сообщает ТАСС.

Кадр из документального фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны»

В компании «Кино. Арт. Про» отметили, что в 2022 году фильму Вертова исполнится 100 лет. В «Историю гражданской войны» режиссёр включил кинозаписи, сделанные с начала 1918 года до Кронштадтского мятежа 1921-го. Зритель может видеть в кадре ключевых участников событий столетней давности.

Напомним, фильм «История гражданской войны» показали лишь один раз на третьем съезда Коминтерна, впоследствии он был утерян. Как отмечается, что даже сам Вертов не знал, где находится плёнка. Проект восстановления картины реализовал киновед Николай Изволов.