Москва, , 09:50 — REGNUM Более половины жителей России поддерживают идею с отказом от публичных новогодних мероприятий в городах страны. Об этом пишет RT со ссылкой на данные опроса портала Superjob.

В новогоднем трамвае Дарья Антонова © ИА REGNUM

За подобную идею выступает каждый второй житель страны (52%). При этом женщины чаще мужчин выступают за отмену мероприятий (56% и 48% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (57% и 45%).

При этом отмечается, что среди работодателей 17% всё же будет отмечать Новый год в офисе, ещё 17% готовит корпоратив в ресторане, 1% планирует загородную поездку, а 4% выбрали иные варианты празднования.

Всего в опросе приняли участие более тысячи экономически активных граждан из всех регионов России.