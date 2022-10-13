Эдмонтон, Канада, 13 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Кузьменко

К началу второго периода хоккеисты «Ванкувера» забросили три шайбы. Отличились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и российский нападающий Андрей Кузьменко.

После этого «Эдмонтон» смог забить пять голов и вырвать победу. Хет-трик на счету форварда Коннора Макдэвида. Ещё по шайбе забросили Леон Драйзайтль и Дарнелл Нурс.

В следующем матче «Эдмонтон» дома сыграет с «Калгари», «Ванкувер» в гостях встретится с «Филадельфией».

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