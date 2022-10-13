Киев, 13 октября 2022, 09:48 — REGNUM Дроны-камикадзе «Герань-2» 13 октября нанесли удары по инфраструктуре в Киевской области, сообщила нацполиция киевского режима.
В Бучанском районе зафиксированы прилёты «Герани-2», повредив объект инфраструктуры. Киевская полиция опубликовала фото дрона-камикадзе и своих сотрудников на месте ЧП. В сети считают, что, судя по деталям заблюренного фона, целью атаки могла стать электроподстанция или завод.
Ранее удар был нанесён по Макаровскому району Киевской области.