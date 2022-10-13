Сеул, , 09:50 — REGNUM В третьем квартале 2022 года в Южную Корею бежали 23 гражданина КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

КНДР Roman Harak

Сообщается, что среди беженцев 14 мужчин и 9 женщин.

В первой половине 2022 года в Южную Корею бежали 19 человек (трое мужчин и 16 женщин).

Читайте также: 19 граждан КНДР бежали в Южную Корею в первой половине 2022 года — Yonhap

Таким образом, с начала года на юг Корейского полуострова перебрались 42 гражданина КНДР (29 мужчин и 19 женщин), что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А также: Ким Чен Ын руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности