Казань, 13 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» заключил с Татарией программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ подписан главой компании Алексеем Миллером и главой РТ Рустамом Миннихановым в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022», сообщает пресс-служба главы РТ.

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Программой предусмотрена газификация девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а также территории проекта «Большой Зеленодольск» к западу от Казани.

К сетевому газу доступ получат 7,4 тыс. домовладений и 13 котельных. Газпром построит 11 межпоселковых газопроводов. Также будут созданы условия для подключения новых потребителей в Казани и Агрызском, Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском и Сабинском районах. Газпром для этого реконструирует два газопровода-отвода с газораспределительными станциями «Альметьевск» и «Юбилейная». Планируется реконструкция и техперевооружение четырех газораспределительных станций, строительство двух газопроводов-связок (Зеленодольский и Сабинский районы).

Кроме того, стороны подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в Татарии. В настоящее время газозаправочная сеть «Газпрома» представлена в республике на 25 объектах.

Перечень и сроки мероприятий будут закреплены дорожной картой.

Ранее ИА REGNUM передавало, в 903 населенных пунктах Татарии догазификации подлежат 18 164 домовладения. Общий объем финансовых средств, необходимых для догазификации в 2021–2023 годах, предварительно оценивается почти в 4 млрд рублей.

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