Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Российский гражданин Виктор Бут, отбывающий заключение в тюрьме США, пожелал победы военным, участвующим в спецоперации на территории б. УССР. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Виктор Бут Osce.usmission.gov

По словам посла, навестившего осуждённого в тюрьме, Бут очень беспокоится за происходящее в России, переживает за успех специальной военной операции.

«Просил передать нашим военным, кто сражается на фронтах, успехов, всего самого доброго, главное — победы. Останавливаться нельзя, только вперёд», — рассказал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Бута приговорили в США к 25 годам тюрьмы за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Свою вину российский предприниматель не признал.

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