Колумбус, США, 13 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

nhl.com Андрей Свечников

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу. Также отличились Сет Джарвис, Брэди Шей и Мартин Нечас.

В составе «Коламбуса» точным броском отметился форвард Патрик Лайне.

В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет с «Сан-Хосе», «Коламбус» дома встретится с «Тампой».

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