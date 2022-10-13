Южно-Сахалинск, , 09:44 — REGNUM На Сахалине министр энергетики Михаил Гузенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Отставка

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Глава области отставку Гузенко принял и назначил и. о. министра Илью Колоскова, который раньше являлся замом министра энергетики по вопросам электроэнергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов покинул свой пост по собственному желанию.