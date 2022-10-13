Новокузнецк, Кемеровская область, 13 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Политолог из Новокузнецка Андрей Полухин предлагает «вообще особо не заморачиваться» по поводу антироссийской резолюции в Генассамблее ООН. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Много их подобных было в истории. В 1975 году, 10 ноября, была принята Генеральной ассамблеей ООН резолюция «Ликвидация всех форм расовой дискриминации». Там прописали, что «сионизм является формой расизма и расовой дискриминации», соотнесли его с апартеидом и «южноафриканским расизмом». В 1991 году эту резолюцию отменили. Правда, Израиль частично пошёл на мирные переговоры с арабскими странами, но мира настоящего в арабо-израильском конфликте до сих пор нет, — напомнил Полухин. — Однако Россия не маленький Израиль. Россия — это военная сверхдержава. Рекомендательную резолюцию эту переживём. Позиция Сербии по этому вопросу понятна. Она сама потеряла территории и поддержать Россию тут не может. У Венгрии есть, видимо, лимит, красные линии по поддержке России. Здесь Венгрия нам не союзник. Где-то четверть участников при голосовании либо воздержалось, либо поддержали Россию. Это очень много на самом деле. При тайном голосовании результат был бы ещё лучше. Я думаю, про эту резолюцию вскоре все забудут, а впоследствии могут её и отменить».

При этом Полухин подчеркнул, что не верит в особую дружбу России и Сербии, потому что «Сербия много раз использовалась англосаксами для разжигания конфликта России и Европы».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Генассамблее ООН прошло голосование по антироссийской резолюции. В поддержку документа высказались 143 страны, 35 — воздержалось, против высказались Россия, Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Никарагуа.