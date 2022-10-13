Нью-Йорк, США, , 09:42 — REGNUM Итоги голосования в Генассамблее ООН по резолюции, не признающей результаты референдумов о воссоединении с Россией четырёх регионов, свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это была явная «демократия под дулом пистолета» с откровенно грязной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи», — подчеркнул российский дипломат в своём Twitter.

Он отметил, что только подобными методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН поддержать Киев.

«Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии», — констатировал Полянский.

Дипломат уточнил, что давлению коллективного Запада подверглись около 40 стран — участниц ГА ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 12 октября ГА ООН приняла резолюцию, которая не признаёт итогов референдумов о воссоединении четырёх новых регионов с Россией. Напомним, проект резолюции о непризнании изменения статуса Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов, а также их воссоединения с Россией был предложен Албанией и США.

Этот антироссийский документ был одобрен 143 странами. «Против» проголосовали пять государств: помимо России, это Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Кроме того, 35 стран воздержались при голосовании.

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