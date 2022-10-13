Берлин, , 09:41 — REGNUM По итогам сентября 2022 года инфляция в Германии, по окончательной оценке, выросла до 10% в годовом выражении. Об этом 13 октября сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

Инфляция Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

При этом в августе инфляция в Германии ускорилась до 7,9% в годовом выражении. Также этот показатель совпал с прогнозами опрошенных порталом DailyFX экспертов и предварительной оценкой Destatis.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что стоимость подготовки двух остающихся ядерных реакторов Германии к работе после декабря составит 100 млн евро.