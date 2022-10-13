Вашингтон, 13 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Патрис Бержерон, Давид Пастрняк, Тейлор Холл, Давид Крейчи и защитник Хампус Линдхольм.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились форварды Энтони Манта и Конор Шири.

В следующем матче «Бостон» дома сыграет с «Аризоной», «Вашингтон» в гостях встретится с «Торонто».

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