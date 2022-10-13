Краснокамск, Пермский край, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае по факту продажи здания детского сада и земельного участка, на котором расположен объект, возбудили уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Пермяч».

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ход расследовании контролирует прокуратура.

Проданный детский сад расположен в городе Краснокамске. Выяснилось, что по решению чиновников объявленное аварийным трёхэтажное здание продали по смешной цене — за 857 856 рублей. Подозрительной низкой стала и стоимость земли площадью 3755 кв. м. Участок продан всего за 442 332 рубля. За металлический забор вокруг всей территории объекта заплатили еще 40 212 рублей.

Информресурс отмечает что проданный якобы аварийный объект сразу стал активно эксплуатироваться. Здание сдали в аренду различным фирмам.