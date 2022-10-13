Париж, , 09:40 — REGNUM Для президента Франции Эммануэля Макрона ядерная доктрина Франции «основана на фундаментальных интересах нации», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Сайт президента Франции

На вопрос о возможном тактическом ударе со стороны России Эммануэль Макрон решил, что это не потребует ядерного ответа.

«Со стороны России было бы исторической ответственностью применить ядерное оружие», — добавил Макрон, — как держава, наделенная ядерным оружием, Россия несет эту ответственность, и Владимир Путин это знает».

Чтобы избежать «любой эскалации конфликта», Эммануэль Макрон считает, что Франция должна продолжать помогать киевскому режиму.

«Есть простое правило: у нас есть доктрина, она ясна: ядерное сдерживание работает, но чем меньше мы об этом говорим, чем меньше агитируем угрозу, тем больше доверия к нам», — заключил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция не хочет мирового конфликта и помогает киевскому режиму «устоять».

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