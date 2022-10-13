Челябинск, 13 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Администрация Челябинска урежет расходы на празднование Нового года. 154 миллиона рублей направят на поддержку мобилизованных, сообщает областное отделение ОНФ.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Ранее на подготовку города к Новому году планировалось потратить порядка 400 млн рублей. Но активисты возмутились и потребовали пересмотреть траты.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинский губернатор Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов сократить расходы на праздники, в том числе новогодние.