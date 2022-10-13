Белогорск, Амурская область, 13 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Тынде и Белогорске почти завершены работы по благоустройству дворов. Всего в этих городах будет обустроена 21 территория, работы шли в рамках программы «1000 дворов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства региона.

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В Тынде благоустраиваются семь дворов, в Белогорске — 14. На придомовых территориях поставили новые скамейки, сделали асфальтированные дорожки, установили детские спортивные и игровые комплексы, предусмотрели освещение. Работы выполнялись по согласованным с жильцами дизайн-проектам.

Всего в Амурской области в 2022 году будет выполнено благоустройство 99 дворов в рамках программы, инициированной полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Работы проводятся в девяти муниципалитетах, на эти цели направлены 674 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Белогорске Амурской области закончили работы по благоустройству одного двора. Он стал первым готовым из 99, облагораживание которых запланировано в 2022 году в регионе.