Денвер, США, , 09:38 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Валерий Ничушкин DalStars9

В составе «Колорадо» российский нападающий Валерий Ничушкин оформил дубль. Также отличились Эндрю Кольяно и Арттури Лехконен, сделавший дубль.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились форварды Девон Тэйвз и Макс Доми.

В следующем матче «Колорадо» на выезде сыграет с «Калгари», «Чикаго» в гостях встретится с «Вегасом».

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