Уфа, , 09:41 — REGNUM Начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы назначен Рустам Хазиев. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что Хазиев родился в 1991 году в селе Старобалтачево Балтачевского района Башкирии. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция». С 2013 года работал следователем ОМВД России по Кушнаренковскому району, позже по Балтачевскому району, следователем Главного следственного Управления МВД по региону.

Отмечается, что также он руководил различными фирмами. До назначения на должность начальника управления в администрации Уфы Хазиев занимал должность заместителя директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта».