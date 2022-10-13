Астана, 13 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Жителям европейских стран ещё предстоит осознать ущерб, полученный в результате взрывов на трубопроводах «Северный поток». Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал в эфире Первого канала, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от происшествия на «Северных потоках».

«Выбытие из эксплуатации структуры «Северных потоков» за исключением одной оставшейся живой нитки второго «Северного потока», конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил создать крупный газовый хаб в Турции для потребителей из Евросоюза.