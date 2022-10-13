История вопроса

Статьи и новости о косвенном налоге, налагаемом на алкогольную продукцию. Размер акцизов в России определяет правительство. Размер пошлины определяется каждый год.



По состоянию на 2019 год налоговая ставка на 1 литр вина в России составляет 5 рублей, на игристое вино – 36 рублей, пиво – от 21 до 39 рублей.



Значительную роль в пополнении бюджета Российской Империи в начале 19 века были поступления от винной монополии и акцизы на алкогольную продукцию. В 1906 год поступления в бюджет России по этим статьям составили 394 млн. рублей, для сравнения – сборы от таможенных пошлин составили около 213 млн.



В 1930-х года в СССР данный вид налогообложения был отменен и восстановлен только спустя 60 лет.