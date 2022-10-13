Екатеринбург, 13 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Торговые сети «Лента» и «Эконом» приостановили продажу алкоголя на территории Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

Причиной приостановления продажи алкоголя стали выявленные нарушения законодательства. В частности, торговые сети нарушили обязательные лицензионные требования. Лицензии сетей на розничную торговлю алкоголем приостановили.

Когда «Лента», «Эконом» и несколько организаций общественного питания продолжат продавать алкоголь пока неизвестно. Торговым сетям предписано устранить нарушения.