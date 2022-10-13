Нальчик, , 09:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел пожар в одном из многоэтажных домов в городе Прохладный. В результате пожара погибли вдвое несовершеннолетних. В настоящее время причины пожара устанавливают следователи СКР по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла около 11:00 12 октября в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Пролетарской в городе Прохладный. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь в течение часа. В сгоревшей квартире были обнаружены тела детей, одному из которых было пять лет, другому — два.

«После ликвидации возгорания в квартире были обнаружены тела малолетних детей, 2017 и 2020 года рождения», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двоих малолетних детей во время пожара.

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