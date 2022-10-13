Москва, 13 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Певица Вика Цыганова представила клип на песню, посвящённую ЧВК «Группа Вагнера». ролик был опубликован 12 октября на странице исполнительницы в соцсети «ВКонтакте».

Schekinov Alexey Victorovich Вика Цыганова

Отмечается, что в основу песни «Вагнер» лёг текст, написанный Вадимом Цыгановым. В клипе, длительность которого составляет около трёх минут, использованы видеозаписи работы бойцов «Вагнера».

Напомним, 5 октября 2022 года в социальной сети «ЯRUS» состоялась премьера фильма «Лучшие в аду» в жанре военного боевика, который снял режиссёр Андрей Батов. В качестве одного из создателей картины указан создатель ЧВК «Группа Вагнера» Евгений Пригожин.