Москва, 13 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На данный момент ситуация с расчётами за поставки газа в Европейском союзе, заставившая компания «Новатэк» активнее сосредоточиться на усилиях на рынке в Азии, улучшилась. Об этом 13 октября заявил на брифинге в рамках «Российской энергетической недели» глава компании Леонид Михельсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Вот я хочу сказать, что как-то наладилось сейчас с платежами за газ в Европе», — сказал Михельсон.

При этом он уточнил, что во время недавнего Восточного экономического форума платежи за газ проходили, однако всё время задерживались.

«Сейчас, наверное, зима ближе стала», — предположил глава «Новатэка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на следующей неделе Евросоюз представит предложения о начале совместных закупок газа в течение нескольких месяцев и разработке альтернативного эталона цены на газ, однако на встрече, прошедшей 12 октября, странам так и не удалось принять решение по ограничению цен на газ.