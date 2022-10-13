Париж, 13 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Позиция Франции в отношении ударов по инфраструктурным объектам России, таким как Крымский мост и Запорожская АЭС, не содержит логики. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.

ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября, французский МИД не стал комментировать. По словам посла, в Париже по поводу атаки на Крымский мост и обстрелов Запорожской атомной станции заявляют, что этих ударов бы не было, если бы не спецоперация России на территории б. УССР.

«Вы сами понимаете полное отсутствие тут логики и, по сути, нежелание принимать участие в поисках мирных развязок», — заявил Мешков в интервью РИА Новости.

Однако в связи с российскими ударами по объектам инфраструктуры киевского режима Париж поднял удивительный «крик», отметил он.

Читайте также: Макрон пригрозил Лукашенко проблемами при участии в конфликте РФ с Киевом