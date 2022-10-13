Астана, , 09:34 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, обвинил Армению в провокациях на границе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Несмотря на урегулирование карабахского конфликта, Армения продолжает военные провокации на границе. Последняя из них была совершена в сентябре этого года. Вооруженным силам Азербайджана пришлось прибегнуть к решительным контрдействиям для пресечения армянской военной провокации», — заявил Алиев.

Он возложил ответственность на Ереван за бои, которые прошли в сентябре на армяно-азербайджанской границе. Алиев подчеркнул, что Азербайджан предлагает Армении подписать мирное соглашение, предусматривающее взаимное признание территориальной целостности.

Напомним, как ранее сообщил начальник генерального штаба Армении Эдуард Асрян, в ходе боёв 13 и 14 сентября на армяно-азербайджанской границе азербайджанские подразделения продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. Они там остаются до сих пор.

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