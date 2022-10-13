Донецк, 13 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киев (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:03 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; 08:06 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 октября боевики ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский.

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