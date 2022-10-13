Сеул, 13 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. С января по август 2022 года дефицит бюджета Южной Кореи увеличился на 15,1 трлн вон (~$10,5 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на ежемесячный отчет о государственных финансах.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

Управляемый бюджетный баланс, ключевой показатель финансового здоровья, показал дефицит в размере 85,3 трлн вон (~$59,6 млрд).

Налоговый доход страны за первые восемь месяцев увеличился на 41 трлн вон (~$28,6 млрд), до 289,3 трлн вон (~$202,2 млрд). Однако из-за увеличения расходов на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса общие расходы страны выросли на 62 трлн вон (~$43,3 млрд), до 489,3 трлн вон (~$342 млрд).

На конец августа долг правительства составил 1,03 квдрлн вон (~$720 млрд), что на 8,7 трлн вон (~$6 млрд) больше, чем в июле текущего года.