Новосибирск, , 09:32 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обсудили способы разрешения проблемы реализации зерна нового урожая. По мнению некоторых парламентариев, продавать зерно сегодня стало невыгодна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным председателя комитета по аграрной политике, природным ресурса и земельным отношениям новосибирского парламента Дениса Субботина, российские аграрии уже собрали почти 150 миллионов тонн зерна.

«Для внутреннего потребления достаточно 70 миллионов тонн, в последние десятилетия все излишки шли на экспорт. По понятным причинам экспортные возможности в настоящее время ограничены. Плюс к тому пошлины на вывоз пшеницы, которых раньше не было, — уточнил Субботин. — Сегодня продавать зерно невыгодно — в Новосибирской области закупочные цены приблизились к себестоимости, и перспектив их роста не просматривается».

Говоря о планах российского Минсельхоза, провести зерновые интервенции в пределах трёх миллионов тонн, Субботин подчеркнул, что этого недостаточно для поддержки отечественного аграрного сектора.

В итоге, новосибирские парламентарии решили направить Минсельхозу России и комитету Государственной думы Федерального Собрания РФ предложения: отменить пошлины на вывоз зерна; осуществить зерновые закупочные интервенции в 2022 году в объёме не менее 15 млн тонн; приостановить процедуру банкротства сельскохозяйственных предприятий и разработать новый нормативный акт по банкротству;- установить мораторий в сезоне 2022 — 2023 на введение в действие системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки как крайне рискованного шага в условиях текущих реалий рынка; пролонгировать период применения льготной процентной ставки по кредитам для агропредприятий.