Новосибирск, 13 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обсудили способы разрешения проблемы реализации зерна нового урожая. По мнению некоторых парламентариев, продавать зерно сегодня стало невыгодна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По данным председателя комитета по аграрной политике, природным ресурса и земельным отношениям новосибирского парламента Дениса Субботина, российские аграрии уже собрали почти 150 миллионов тонн зерна.

«Для внутреннего потребления достаточно 70 миллионов тонн, в последние десятилетия все излишки шли на экспорт. По понятным причинам экспортные возможности в настоящее время ограничены. Плюс к тому пошлины на вывоз пшеницы, которых раньше не было, — уточнил Субботин. — Сегодня продавать зерно невыгодно — в Новосибирской области закупочные цены приблизились к себестоимости, и перспектив их роста не просматривается».

Говоря о планах российского Минсельхоза, провести зерновые интервенции в пределах трёх миллионов тонн, Субботин подчеркнул, что этого недостаточно для поддержки отечественного аграрного сектора.

В итоге, новосибирские парламентарии решили направить Минсельхозу России и комитету Государственной думы Федерального Собрания РФ предложения: отменить пошлины на вывоз зерна; осуществить зерновые закупочные интервенции в 2022 году в объёме не менее 15 млн тонн; приостановить процедуру банкротства сельскохозяйственных предприятий и разработать новый нормативный акт по банкротству;- установить мораторий в сезоне 2022 — 2023 на введение в действие системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки как крайне рискованного шага в условиях текущих реалий рынка; пролонгировать период применения льготной процентной ставки по кредитам для агропредприятий.