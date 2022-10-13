Херсон, , 09:30 — REGNUM В Херсонской области шансов у нацистов прорвать линию обороны нет, сообщил 13 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В городе Херсоне все спокойно, без каких-либо резких движений. Жизнь в Херсонской области потихоньку налаживается. Город Херсон живет своей мирной жизнью», — написал он в личном телеграм-канале.

По словам Стремоусова, количество обстрелов заметно уменьшилось, проблем с газом и продовольствием нет. В регионе идёт подготовка к отопительному сезону.

Он добавил, что попытки нацистов пройти оборону с различных направлений купированы.