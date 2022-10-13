Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рекомендовал сотрудникам подведомственных медицинских учреждений воздержаться от зарубежных командировок, говорится в письме за подписью председателя комитета Дмитрия Лисовца.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

Из документа следует, что до особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ.

«Служебные командировки на территории иностранных государств допускаются в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга. Относительно частных выездов за пределы территории Российской Федерации, также сохраняется требование воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ», — приводит выдержку из письма издание «Фонтанка».

В комитете по здравоохранению Петербурга уточнили, что документ носит «рекомендательный характер» и распространяется только на подведомственные комитету учреждения.

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации, медицинские работники также являются военнообязанными.