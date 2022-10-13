Уфа, , 09:31 — REGNUM Программу по обновлению оборудования для хранения зерна запустят в следующем году в Башкирии. Об этом 13 октября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов в ходе интервью телеканалу РБК-Уфа.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что в 2022 году аграрии республики собрали 5 млн 130 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Урожай был размещен в элеваторах, амбарах, складах.

«Все мощности переполнены. Поэтому со следующего года запускаем программу по обновлению оборудования для хранения зерна в республике», — сообщил чиновник.

Он пояснил, что планируется довести мощности с четырех млн тонн до шести млн тонн.

Фазрахманов напомнил, что под Уфой началось строительство завода по производству зерносушилок и элеваторов белорусской компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за девять месяцев 2022 года аграрии Башкирии приобрели 2350 единиц техники почти на девять млрд рублей.