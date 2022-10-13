Горно-Алтайск, , 09:28 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 13 октября объявлен конкурс на должность мэра. Депутаты горсовета утвердили сроки по отбору кандидатур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Приём документов желающих будет проходить с 19 по 31 октября. Проверка поданных сведений продлится месяц — с 1 ноября по 2 декабря. 8 декабря конкурсная комиссия, в которую войдут восемь человек, утвердит отобранные кандидатуры.

Добавим, что имена четырёх членов конкурсной комиссии уже известны — это депутаты горсовета Юрий Нечаев, Экене Пекпеев, Арчынай Кундюшева и Николай Ким. Еще четырёх членов назначит глава республики Олег Хорохордин.

14 декабря состоится индивидуальное собеседование с кандидатами, а избрание нового мэра состоится 16 декабря на заседании городского совета депутатов. До тех пор администрацией города будет руководить Юрий Нечаев.

«После он вступит в должность Председателя Горно-Алтайского городского Совета депутатов. Важно, что должность «Глава администрации города Горно-Алтайска» будет упразднена. Руководить столицей Республики Алтай и возглавлять администрацию будет мэр», — добавили в мэрии.

Добавим, что администрацию города с декабря 2017 года возглавляет Ольга Сафронова.