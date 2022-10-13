Екатеринбург, 13 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Врачи Екатеринбурга борются за жизнь второклассника, получившего травму в школе Асбеста Свердловской области. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл 11 октября. В этот день мальчик находился в школьной группе продлённого дня. На ступеньках он поскользнулся и сильно ударился головой.

Ребёнка доставили в одну из больниц Екатеринбурга. У него диагностировали кровоизлияние в мозг и внутреннее кровотечение. Мальчику уже провели операцию, однако его состояние остаётся тяжелым. Он продолжает находиться в реанимации.