Астана, , 09:23 — REGNUM Россия намеревается развивать своё многоплановое сотрудничество со всеми странами, участвующими в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Астане на саммите СВМДА.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин призвал ликвидировать нелегитимные и искусственные барьеры для поставок продовольствия.