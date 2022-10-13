Баку, , 09:23 — REGNUM Кишинёв ведет переговоры с Баку о поставках в Молдавию 300 млн кубометров природного газа. Об этом сообщила журналистам, находясь в Азербайджане, молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

Трансадриатический (TAP), Трансанатолийский (TANAP) и южнокавказский (SCP) газопроводы (обзначены синим, красным и зелёным цветами, соответственно) Pechristener

«Наша страна ищет краткосрочное и долгосрочное решение газового и энергетического кризиса. Наша потребность на два месяца — 300 миллионов кубометров», — сказала Гаврилица.

По её мнению, ни одно государство не хочет быть зависимым от одного поставщика. По этой причине Молдавия ищет альтернативу российскому газу.

Напомним, Азербайджан поставляет газ по Трансадриатическому газопроводу в Италию, Болгарию и Грецию. Его мощность составляет 10 млрд кубометров в год, но в 2021 году Азербайджан смог продать через этот газопровод только 8,1 млрд кубометров топлива. В Италии призывают нарастить поставки газа.

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