Джакарта, , 09:22 — REGNUM Индонезия и 142 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций согласились осудить присоединение новых районов к России, сообщает CNN Indonesia.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Голосование показало, что 143 члена согласились принять резолюцию о порицании, в то время как пять других проголосовали против. Кроме того, воздержались еще 35 стран, включая Китай.

Ранее президент США Джо Байден заявил, угроза конфликта очень реальна для всех сторон, и мир посылает решительный сигнал в ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева провела брифинг для журналистов.

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